Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; Bozüyük OSB’de yürütülen mevcut çalışmalar, devam eden ve planlanan yatırımlar ile sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, istihdamın geliştirilmesi ve yatırım ortamının daha da iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Faik Oktay Sözer, Bozüyük OSB’nin ilimiz ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, sanayicilere her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.