İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uludağ 1. Oteller Bölgesi’ndeki telesiyej arızasında mahsur kalan 51 kişinin kurtarılarak güvenli alana çıkarıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller bölgesinde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış; Olay bölgesine ivedilikle AFAD, Jandarma, Sağlık Ekipleri, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel, 26 ekipman ve araç sevk edilmiştir. Bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere, Sakarya İl AFAD Müdürlüğünden telesiyej/teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekip görevlendirilmiştir. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar; büyük bir gayret ve özveri ile kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyoruz.