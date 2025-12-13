İnegöl'e bağlı Güneykestane, Gedikpınar ve Mezit mahallelerine yakın bir bölgede Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyü sınırları içerisinde Kavak Madencilik tarafından yeni maden arama projesi kapsamında altın madenine arama çalışmaları kapsamında sondaj çalışmaları başlatıldı. Projeye tepki gösteren STK'lar ve köylüler geçtiğimiz günlerde Bozcaarmut'ta yürüyüş düzenlemişti. Yürüyüş jandarma ekipleri tarafından engellenmişti.



Maden çalışmalarına tepki gösteren STK'lar bu sefer İnegöl'de bir araya gelecek. Güneykestane mahallesinde çevre buluşmasında bir araya gelecek olan vatandaşlara siyasi parti temsilcileri ve sanatçılar da destek verecek.

Vatandaşları da bu buluşmaya davet eden Doğader yöneticisi Barış Kama, "Pazaryeri'ne bağlı Bozcaarmut ve İnegöl'e bağlı Gedikpınar ve Güneykestane köyleri arasındaki ormanlık arazide yapılmak istenen, şuanda da oran aramaları devam eden, 25.09.2025 tarihinde Çed onayı için başvuru yapılan altın madenine karşı Bozcaarmut Köyünde başlatılan halk buluşması bu kez de Güneykestane Köyünde yapılacak, çevre buluşmasında Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Doğader Başkanı Murat Demir, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yönetmen Ezel Akay, İnegöl Doğader Temsilcisi Barış Kama, Chp Pazaryeri İlçe Başkanı Metin Polat, Chp Bozüyük İlçe Başkanı Mustafa Arda, Bozüyük Tip İlçe Başkanı Göksel İssi, Bilecik Tip İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen, Saadet Partisi Temsilcileri, Bilecik Mimarlar Odası Temsilcisi Didem Akdoğan Mean, Disk Temsilcileri, Eskişehir Kent Konseyi Üyeleri, bir çok sivil toplum kuruluşları katılıyor" dedi.