Ekonomik zorlukların artmasıyla icra dosyaları çoğalırken, birçok borçlu süreci görmezden gelmeyi tercih ediyor; ancak hukukçular, İcra ve İflas Kanunu’ndaki tazyik hapsi hükümlerinin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için yeniden ciddi bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

Tazyik hapsi ne anlama geliyor?

Tazyik hapsi, klasik anlamda bir ceza olarak değil; borçluyu yasal yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlayan özel bir yaptırım olarak uygulanıyor. Amaç cezalandırmak değil, icra sürecinin işlemesini sağlamak.

Bu hapis türünün öne çıkan özellikleri şöyle:

En fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor

Adli sicil kaydına işlenmiyor

Borçlunun yükümlülüğünü yerine getirmesiyle derhal sona eriyor

Borç ödendiğinde hapis kalkıyor, ancak borç tamamen ortadan kalkmış sayılmıyor

Hangi durumlarda devreye giriyor?

İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddelerinde tazyik hapsine yol açabilecek fiiller açıkça sıralanıyor. Buna göre borçlular şu durumlarda hapis riskiyle karşı karşıya kalabiliyor:

Alacaklıyı zarara uğratmak amacıyla mal kaçırılması

İcra dairesine gerçeğe aykırı beyanda bulunulması

Mal beyanından sonra oluşan değişikliklerin süresi içinde bildirilmemesi