Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program dâhilinde gerçekleştirilen konteyner yıkama ve durak yıkama çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çevre sağlığı ve çevre temizliği açısından titizlikle ve düzenli olarak sürdürülen konteyner yıkama çalışmaları çerçevesinde çöp konteynerleri koku ve bakterileri önlemek amacıyla yıkanarak temizleniyor. Aynı zamanda ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı ve açık durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyen bir hale getirilirken durakların camları da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak özenle yapılan çalışmalarda ayrıca cadde ve sokaklardaki çöp toplama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmaları da kesintisiz olarak devam ediyor.