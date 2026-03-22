Özellikle Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara Karayolu üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Tatili şehir dışında geçiren vatandaşların aynı günlerde dönüşe geçmesi, trafik yoğunluğunu artırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci pazartesi günü okullarına dönecek. Bu nedenle bayram tatili ile ara tatilin birleşmesi, karayollarındaki hareketliliği önemli ölçüde artırdı.

Yoğunluğun yaşandığı güzergâhlarda görev alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik akışının düzenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler sürücülere dikkatli olmaları, hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.