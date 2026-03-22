Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat ayı verilerine göre, Türkiye genelinde 121 bin 791 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kütahya’da ise araç sayısı artış trendini sürdürerek 285 bin 57’ye yükseldi ve kent kendi rekorunu tazeledi.

Motosiklet sayısı 70 bini aştı

Açıklanan verilere göre Kütahya’daki araç türleri sıralamasında ilk üç değişmedi. Otomobil sayısı 129 bin 898 ile ilk sıradaki yerini korurken, motosiklet sayısı 71 bin 422’ye ulaşarak 70 bin barajını geçti ve ikinci sırada yer aldı. Traktör sayısı ise 38 bin 246 olarak kaydedildi.

Kütahya’nın da içinde bulunduğu TR33 Bölgesi’nde de araç sayılarındaki artış dikkat çekti. Şubat ayı itibarıyla Manisa’da araç sayısı 850 bin 618’e ulaşırken, Afyonkarahisar’da 327 bin 279, Uşak’ta ise 191 bin 137 olarak açıklandı.