BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa'nın simge noktalarından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyarete BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, meclis ve komite üyeleri de katıldı. Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş ve çarşı başkanları eşliğinde bölgeyi gezen BTSO heyeti, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Program kapsamında İç Kozahan'da iftar programı düzenlenirken, ardından gerçekleştirilen istişare toplantısında bölgenin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin Bursa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirterek,

'Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, kültür, tarih ve ticaretin iç içe geçtiği yedi asırlık bir değer. Odamızın temellerinin atıldığı, benim de içinde yetiştiğim bu bölgeyi evimiz olarak görüyoruz. Üyelerimizle birlikte hareket ederek bölgenin ticaretini güçlendirecek ve dijital dönüşüm sürecine uyumu hızlandıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

2013 yılından bu yana bölgeye yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Burkay, değişen tüketici alışkanlıklarına dikkat çekerek,

'Artık dükkânda müşteri bekleme devri kapanıyor. Ticaret fiziksel sınırların ötesine taşındı. Günümüzde işletmelerin rekabet gücü dijital dünyadaki görünürlüğüyle de ölçülüyor. E-ticaret esnaf için yeni bir vitrin ve yeni bir pazar anlamına geliyor. Bu nedenle esnafımızın e-ticarete hızla adapte olması gerekiyor' diye konuştu.

Burkay ayrıca Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Merkezi projesiyle üyelerin dijital altyapılarını güçlendirmeye yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunacaklarını, ulusal ve uluslararası pazaryerleriyle iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş ise programın birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, toplantıya 32 çarşı ve 11 han başkanı ile çok sayıda esnafın katıldığını ifade etti. Altıkardeş, BTSO ile güçlü bir iletişim içerisinde olduklarını belirterek desteklerinden dolayı Başkan Burkay'a teşekkür etti.

Öte yandan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve beraberindeki heyet, Kadir Gecesi dolayısıyla program öncesinde Gazi Orhan Bey Camii'nde vatandaşlara iftariyelik ve çorba ikramında da bulundu.