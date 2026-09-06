Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE ve HİSER projeleriyle Bursa iş dünyasının ihracat kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı sürdürüyor. 50 UR-GE ve HİSER projesine ulaşan BTSO, 2 binden fazla firmayı küresel ticaretle buluştururken Türkiye'nin bu alanda en fazla proje geliştiren kurumu konumunda bulunuyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, firmaları küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacak mekanizmaları etkin şekilde kullandıklarını belirterek, 'UR-GE ve HİSER projelerimiz, üyelerimizin yeni pazarlara açılmasına ve ihracat yolculuklarını daha sağlam adımlarla sürdürmesine önemli katkı sağlıyor' dedi.

Bursa iş dünyasının dış ticaretteki gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren BTSO, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) ile Hizmet Sektöründe Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projeleri kapsamında firmaları ortak hedefler doğrultusunda bir araya getiriyor. Makineden otomotive, tekstilden kimyaya, gıdadan turizme kadar Bursa ekonomisinin stratejik sektörlerini kapsayan projeler, firmaların ihracat yetkinliklerini geliştirmelerine ve küresel pazarlarda kalıcı bir konum elde etmelerine imkan sağlıyor.

Dünyanın farklı pazarlarında 120'den fazla faaliyet

BTSO'nun yürüttüğü UR-GE ve HİSER projeleri kapsamında bugüne kadar 2 binden fazla firma eğitim, danışmanlık, alım heyeti ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerinden yararlandı. Projeler kapsamında düzenlenen 90 alım heyeti organizasyonunda Bursa firmaları dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce yabancı alıcıyla doğrudan iş görüşmeleri gerçekleştirdi. BTSO üyeleri ayrıca 40'a yakın ülkede düzenlenen 120'den fazla yurt dışı pazarlama faaliyetine katıldı. Firmalar hedef pazarlardaki alıcılar, ithalatçılar, distribütörler ve sektör temsilcileriyle yeni ticari bağlantılar kurarken, Bursa'nın üretim potansiyelinin uluslararası pazarlardaki görünürlüğü de güçlendirildi. Projeler kapsamında gerçekleştirilen ihtiyaç analizleri, eğitim ve danışmanlık programlarıyla firmaların kurumsal ve ihracat yetkinliklerinin geliştirilmesine de destek sağlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UR-GE projelerinin firmalara bireysel ihracat çalışmalarının ötesinde sektör bazlı ve planlı bir uluslararasılaşma modeli sunduğunu söyledi. BTSO'nun Türkiye'de UR-GE ve HİSER alanında ortaya koyduğu proje kapasitesinin Bursa iş dünyasının dönüşüm iradesini de ortaya koyduğunu ifade eden Burkay, 'Bugün 50 UR-GE ve HİSER projesiyle Türkiye'de bu alanda lider bir konumdayız. Bu konuda Odamız bu sene Ticaret Bakanlığından 2 ayrı alanda iyi uygulama örneği ödülü de aldı. Projelerimizden 2 binden fazla firmamızın yararlanmış olması, oluşturduğumuz modelin iş dünyamız tarafından ne kadar güçlü şekilde sahiplenildiğini gösteriyor. Firmalarımızı aynı sektör içerisinde ortak hedefler etrafında buluşturuyor, birlikte öğrenmelerini ve birlikte pazara açılmalarını sağlıyoruz. Böylece özellikle ihracata yeni başlayan KOBİ'lerimizin uluslararası ticarette karşılaştıkları zorlukları önemli ölçüde azaltıyoruz. Firmalarımızın tek başına ulaşmakta zorlanabileceği pazarlara kümelenme anlayışıyla çok daha güçlü şekilde erişmesine imkan tanıyoruz. Bursa'nın ihracatçı kimliğini yeni sektörler ve yeni pazarlarla daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.' dedi.

Başkan Burkay, UR-GE ve HİSER projelerinin yalnızca yurt dışı ziyaretlerinden oluşmadığını, firmaların rekabetçiliklerini bütüncül bir yaklaşımla geliştiren bir yapı sunduğunu belirterek, 'Küresel ticarette başarı artık yalnızca kaliteli üretim yapmakla değil, doğru pazarı belirlemek, doğru müşteriyle buluşmak ve güçlü ticari ağların içerisinde yer almakla mümkün. UR-GE ve HİSER projelerimizle firmalarımızı bu sürece kapsamlı biçimde hazırlıyoruz. Düzenlediğimiz alım heyetleriyle dünyanın dört bir yanından binlerce yabancı alıcıyı Bursa'ya getirirken, 40'a yakın ülkedeki 120'den fazla yurt dışı pazarlama faaliyetinde üyelerimizi potansiyel müşterilerle buluşturduk. Bu çalışmalar firmalarımıza yeni ihracat kapıları açarken, Bursa'nın uluslararası ticaretteki bilinirliğine de önemli katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de üyelerimizi yeni nesil ihracat modelleri ve hedef pazarlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bursa'mızın üretim gücünü küresel ölçekte daha fazla değer üreten bir yapıya dönüştürmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.