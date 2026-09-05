Emeklilik döneminde daha rahat etmek için çifte emekli olmak dikkat çeken bir seçenek oluyor. Otomatik katılım sistemi, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve bireysel emeklilik sistemi gibi modellerle kişinin bir maaşı daha olabiliyor. Peki bunlarla kimler hangi şartlarla ikinci emekliliğe kavuşabiliyor? İşte detaylar...

"SON DÖNEMDE YÖNELME OLDU" Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan SGK uzmanı Murat Göktaş, "Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almak belki ilerisi için yeterli görülmediği için veya ikinci bir güvence olsun diye farklı emeklilik modelleri veya tasarruf modellerine yönelme oldu son dönemde. Bunlar birazcık emeklilik modellerinden ziyade bir tasarruf modeli gibi olabilir belki de, ona biraz daha yakın duruyor. Ama emeklilik de sağladığı için emeklilik modeli olarak da şu anda piyasada çok konuşuluyor" ifadelerini kullandı.