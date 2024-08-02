Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından geliştirilen “Moria” isimli yapay zekâ destekli sosyal mobil insansı robot, Türkiye’de akademik alanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Robot, insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz ve kişi tanıma gibi fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.

BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde geliştirilen proje, Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özden tarafından yürütülüyor. Tasarım, imalat ve yazılım iş paketlerinde, Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans ve yüksek lisans öğrencileri yer alıyor. Proje, geçtiğimiz şubat ayında başlatıldı ve akademik alanda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Moria, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a da tanıtıldı. Robotun tasarımı, imalatı ve yazılımı BTÜ bünyesinde gerçekleştiriliyor.

Projenin Faz 1 çalışmaları tamamlandı ve Moria; insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları yerine getirebiliyor. Yapay zekâ teknolojisi sayesinde, sosyal ortamlarda etkili bir şekilde iletişim kurabiliyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, robot üzerinde tezler, projeler ve araştırmalar yürüterek teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştiriyor ve robotik ile yapay zekâ alanlarında yenilikçi çözümler geliştiriyor.

Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar, “Projemiz, YÖK tarafından ‘Robotlar ve Akıllı Sistemler’ alanında uzmanlaşan BTÜ’nün mühendislik gücünü ortaya koyuyor. Robot, yapay zekâ desteği sayesinde insanlarla daha doğal ve etkili bir şekilde iletişim kurabiliyor. Türkiye'de akademik anlamda öncü olan robot, mühendislik alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecekte sosyal robotların kullanım alanlarının genişlemesi konusunda büyük bir potansiyel taşıyor” dedi.