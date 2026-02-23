Büyükşehir tarafından yapılan paylaşımda Ramazan ayının bereketiyle teravih namazı sonrası tatlı ikram noktalarında buluşulacağı belirtilerek, "1060 mahallemizin tümünde, paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma göre İnegöl başta olmak üzere, Nilüfer, Osmangazi ve Kestel'de belirlenen camilerde teravih namazı sonrası tatlı dağıtımı gerçekleştirilecek. İnegöl’de tatlı ikramı Huzur Mahallesi Hicri Camii’nde yapılacak.