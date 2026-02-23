Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Yalova’nın Esenköy beldesinde yaşanan olayda yaralanan baba ile 14 aylık çocuğa geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu.

Gürlek açıklamasının devamında, "Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.