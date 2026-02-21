Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projesi tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen proje, liseli öğrencilere bir ay üniversite tecrübesi yaşatmasıyla örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

BTÜ'nün Türkiye'de ilk kez uygulamaya koyduğu 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 'İlim Edebiyat Eserleri' kategorisinde tescillendi. Tescili alınan proje, Bursa genelindeki lise 3 ve 4'ncü sınıf öğrencilerine BTÜ sıralarında birer ay ders imkânı sunuyor. İlki, 2025 kasım ve aralık aylarında gerçekleşen projeden toplam 300 öğrenci faydalandı. BTÜ tarafından tasarlanan tercih robotu üzerinden 5 bölüm tercih eden lise öğrencileri, not ortalamasına göre bölümlerine yerleşti.

Tercih öncesinde bölümleri yerinde tanıdılar

Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, yerleştikleri ve tercih ettikleri bölümlerin derslerine katıldı; BTÜ'nün laboratuvar, kütüphane, beslenme gibi imkânlarından faydalandı. Böylece lise öğrencileri, tercih süreci öncesinde hayalini kurdukları bölümleri yakından tanıma fırsatı buldu ve geleceklerine dair kararlarını daha bilinçli verme imkânı elde etti. Proje, yükseköğretime geçiş sürecinde öğrencilere bilinçli tercih yapma imkânı sunmasıyla, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kalite ve rehberlik odaklı yaklaşımıyla da örtüşen örnek bir model olarak değerlendiriliyor.

Tercih sürecine bilinçli bir yaklaşım getirdik, gururluyuz

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin tescillenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Gençlerimizin üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru yapabilmeleri için hayata geçirdiğimiz 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projemizin tescillenmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Öğrencilerimizin sadece bir bölüm adı değil, o bölümün atmosferini, akademik ortamını ve kampüs yaşamını deneyimleyerek karar vermelerini önemsiyoruz. Bu proje ile üniversite kapılarını liseli gençlerimize açıyor, onları geleceğe daha donanımlı ve kararlı bir şekilde hazırlıyoruz. İlkini 2025 kasım ve aralık aylarında gerçekleştirdiğimiz projemizi her yıl düzenli olarak sürdürmeyi planlıyoruz. Tescilimizin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.