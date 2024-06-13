Sakarya’da baklava ustası özel olarak getirttiği doğal tatlandırıcı olan prebiyotik lifli stevia kullanarak baklava üretiyor. Yaşlıların, diyabet hastalarının ve sporcuların da baklava yiyebileceğini aktaran tatlı ustası Özcan Kocaman, "Yaşlılarımızın çoğu şeker hastası oldukları için birer tane yiyip kendilerini tatmin ediyorlar ama bunlardan istedikleri kadar yiyebilirler" dedi.

Diyabet hastaları, yaşlılar ile sporcular tarafından pek fazla tercih edilmeyen bayramların vazgeçilmezi olan baklavaya, Sakarya’da tatlı dükkanı sahibi Özcan Kocaman yeni bir boyut getirdi. Yaptığı Ar-Ge çalışmalarının ardından Paraguay ve Brezilya bölgelerine özgü bir bitki olan prebiyotik lifli stevia kullanarak sıfır kalorili baklavayı üretti. Tadı gerçeğini aratmayan tatlının kilosu 500, porsiyonu ise 95 liradan satılıyor.

"Bu tatlıyı yapmak için 3 yıl uğraştım"

Bu baklavayı yapabilmek için 3 yıl uğraş verdiğini söyleyen tatlı dükkanı işletmecisi Özcan Kocaman, "Bu tatlıyı şeker hastaları, diyabet hastaları ve sporcular rahatlıkla yiyebilir. Bu tatlımızı doğal tatlandırıcı stevia ile yapmaktayım. Stevia, Güney Amerika’da yetişen bir bitki. Bitkinin yapraklarından oluşan stevia ile tatlımızı yapmaktayız. Bunun içinde laktozsuz süt kullanıyorum, stevia ve şekersiz sıvı kremşanti var. Bunda şeker oranı sıfırdır. Herkes rahatlıkla yiyebilir ve bunu en çok tercih eden sporcular. İstanbul’dan sporcular sürekli gelip tatlıyı tüketmektedir. Bu bizim burada pek yaygın değil. Yaşlılarımızın çoğu şeker hastası oldukları için birer tane yiyip kendilerini tatmin ediyorlar ama bunlardan istedikleri kadar yiyebilirler. Çünkü bundan şeker oranı sıfırdır. Sütlü ve normal olarak iki çeşit baklava var. Normalde çok pahalı çünkü stevia yurt dışından geldiği için biraz külfetli ama ben bunları normalde kilogram fiyatını 500 TL’den veriyorum. Herkes yesin tadına baksın diye. Bir porsiyonunda yaklaşık 4 tane var ve fiyatı 95 TL" dedi.