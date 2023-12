Sakarya ve Düzce’de pazarcılık yapan Mevlüt Akın, işine kattığı müzikli şovlarla vatandaşları kendine hayran bırakıyor. Videoları sosyal medyada 1 milyonun üzerinde izlenen ve 500 bin takipçisi bulunan Akın, vatandaşlardan tam not alıyor.

13 yıldan beri pazarcılık yapan Mevlüt Akın, tezgahın başında söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen oldu. Videoları 1 milyonun üzerinde izlenen ve 500 bin takipçisi bulunan Akın, vatandaşlardan tam not alıyor. Akın’ın pazarda vatandaşları eğlendirdiğini belirten Tülay Sevinç, “Çok beğeniyorum, neşe katıyor. Değişik bir atmosfer oluşturuyor. Pazara geldiğimizde bizi eğlendiriyor. Pazara gelmesini bekliyorum, bende gelip geziyorum stres atıyorum aynı zaman da sosyal medyadan da takip ediyorum” dedi.

“Hem işimi yapıyorum, hem kazanıyorum hem de eğlendiriyorum”

Fenomen pazarcı Mevlüt Akın, “Sakarya ve Düzce’de pazarlara gidiyorum. Sakarya’da Arifiye pazarına Erenler’de tezgah açıyorum. Cuma ve Cumartesi günleri de Düzce’de tezgah açıyorum. 13 yıldan beri pazarcılık yapıyorum ve uydurduğum sözleri ritme dökerek satış yapıyorum. Bununla birlikte de hem kendimi hem de müşterilerimi eğlendiriyorum. Bu tabi ki satışlarımıza da büyük etki oluşturuyor. Beni yıllardır tanıdılar ve bir art niyet yok ne desem de hoş görüyorlar. Çünkü beni evlatları gibi görüyorlar. Çektiğim videoları sosyal medyada öylesine paylaştım bir den beğenildi sevildi ve bende her geçen gün yeni bir şeyler katmak için çaba gösteriyorum. Hem işimi yapıyorum, hem kazanıyorum hem de eğlendiriyorum. Sosyal medyada 500 bine yakın takipçim var ve her geçen gün artıyor. İnsan doğal olunca, prensipli olursa her mecrada sevilir ve sayılır” diye konuştu.