Tekirdağ’da görev yapan resim öğretmenlerinin eserlerinden oluşan "Birlikten Renk Doğar" isimli sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan sergide, kent genelindeki farklı okullarda görev yapan 20 öğretmenin çeşitli tekniklerle hazırladığı toplam 40 resim yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, öğretmenlerin büyük emekle hazırladığı eserlerin sanatsal açıdan oldukça kıymetli olduğunu belirterek, katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Sergi açılışına, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük’ün yanı sıra siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri de katıldı.