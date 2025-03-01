Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde muhtarlık hizmet bürosu bulunmayan mahalle muhtarı kendince bulduğu formül ile vatandaşın takdirini topluyor. Mahalleliye hizmet verebilmek seyyar karavan ile hizmet bölgesini dolaşan muhtar, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. ‘Sorun neredeyse muhtarlık orada’ sloganı ile yola çıktığını belirten muhtar Ramazan Sürekçioğlu, "Bazı muhtarlık ofisleri mahallelerin dışında kalıyor. Taş yerinde ağırdır felsefesi ile mahallemize bir şey kazandırmak istedik. Şu an için belediyemizin ya da mahallemizin hizmet bürosu imkanı olmadığı için seyyar bir muhtarlık düşündük. Ve böyle bir fikir geldi aklımıza. Türkiye’de örneğinin olduğunu da düşünmüyorum. Sorunun olduğu noktaya hareket edebilme yeteneği olduğu için sorun neredeyse muhtarlık orada felsefesi ile şikayet aldığımız, problem gördüğümüz her noktada konuşlanarak sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Gürsel, "Muhtarımızdan çok memnunuz. İşimizi görüyor, bu muhtar bizim başımızın tacı" diye konuştu. Mahalleli Kadir Demiral ise "Mahallemizde herhangi bir muhtarlık binası olmamasına rağmen böyle bir hizmet veriyor muhtarımız. Sorunumuzu, derdimizi dinliyor. Yaptığı mobil muhtarlık aracı ile beraber mahallemizden olsun veya olmasın her insana yardımda bulunmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.