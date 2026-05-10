Özel Bursa Kültür Okulları tarafından düzenlenen 'Gençler Konuşuyor Biz Dinliyoruz' konulu tersine mentörlük zirvesi yoğun katılımla gerçekleşti. Ortaokul ve lie öğrenciler tersine mentörlük yöntemiyle, ailelerinin koydukları kuralların ve yaklaşımlarının kendilerinde yol açtığı duygusal durumları açıklarken, beklentilerini açık yüreklilikle dile getirdiler, 'Bizi anlamaya çalışın' mesajı verdiler.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kâhya, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, Özel Bursa Kültür Okulları yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve öğrenci velilerinin katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Özel Kültür Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, çocuklara ve gençlere, 'Sizi anlamak istiyoruz' diyen bir yaklaşımla, gençlerin ebeveynlerine, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kendilerini ifade edebilme imkânı tanımak istediklerini söyledi.

İletişim kurabilen bireyler geleceği şekillendiriyor

2002 yılında çıktıkları eğitim yolculuğunda yalnızca akademik başarıyı hedefleyen bir kurum olmadıklarını belirten Bulut, 'Elbette öğrencilerimizin sınavlarda elde ettiği başarılarla, Türkiye dereceleriyle, tam puan sonuçlarıyla gurur duyduk. Ancak biz eğitimin sadece sınav sonuçlarından ibaret olmadığına her zaman inandık. Bu nedenle robotik ve yapay zekâ çalışmalarından sosyal sorumluluk projelerine, Kültürlü Çocuk Şenliği'nden Momtalks etkinliklerine kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatın her alanında gelişim göstermesi için çalıştık. Çünkü biliyoruz ki geleceği güçlü yapan şey yalnızca bilgi değildir. İletişim kurabilen, kendini ifade edebilen, anlaşılmayı bekleyen ama aynı zamanda anlamayı da bilen bireylerdir. Bir süre önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Yıldırım Sırakaya ile eğitim üzerine sohbet ederken gençlere yönelik yeni projelerimizi değerlendirdik' diye konuştu.

Değerlendirme sonrasında, 'Çocuklar şunu söylüyor: Sizin hayalleriniz bizim gerçeğimiz' cümlesi üzerinde durduklarını vurgulayan Bulut, bu cümlenin, kendilerine, yeni nesli yalnızca yönlendirmenin yeterli olmadığını, öncelikle onları anlamanın önemli olduğu gibi bir gerçeği hatırlattığını ifade etti. Gençlerin başarılı olmanın yanında anlaşılmayı da istediğini belirten Bulut, sadece kuralları duymayı değil, nedenlerini de bilmek istediklerine dikkat çekti.

Bursa Özel Kültür Okulları'ndan Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan etkinlikte gençlerin muhatabının anne-babalar ve eğitimciler olacağını vurgulayan Bulut, 'Belki de uzun yıllardır ilk kez gençler yalnızca dinleyen değil, konuşan tarafta olacak. Biz yetişkinler ise öğüt veren değil, anlamaya çalışan tarafta olacağız. Yeni nesli kendi doğrularına göre şekillendirmeye çalışan yetişkinler bugün dinleyici koltuğunda olacak, gençler ise yaşadıkları gerçeklikleri anlatacak' ifadelerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kâhya ise konuşmasında her yıl ulusal çapta etkinlikler düzenleyen Kültür Okulları'nı 'Gençler Konuşuyor, Biz Dinliyoruz' programı nedeniyle kutladı.

Çocuklarıyla bağ kuran ebeveynler

Açılış konuşmalarından sonra bir sunum yapan Psikolog Yazar ve Yönetim Danışmanı Prof. Dr. Acar Baltaş, çocuklarıyla bağ kuran ebeveynlerin mutlak surette, çocuklarını anlamaları, dinlemeleri, empati kurmaları gerektiğine dikkat çekti.

Çocuklardaki psikolojik bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken Baltaş, 'Adeta pamuklarla sarılan, bir dediği iki edilmeyen ve karşılaşılabileceği sorunlar karşısında anne babaları tarafından korunan çocuklara aslında iyilik yapılmıyor. Çocuğun hayatın zorlukları karşısında mücadeleci kişilik edinebilmesi, onu sorunlarıyla baş başa bırakmaktan geçmekte. Çocuk eğer tüm çabalarına rağmen sorununa çare oluşturamıyorsa anne baba o durumda devreye girmeli. Üzerine titrenilen bir çocuk psikolojik anlamda kırılgan davranışlar sergiler. İçine kapanık, sosyal hayattan kopuk bir yaşam biçimini benimser. Bu durum ise kişiyi yalnızlaştırır. Hayattan koparır. Sürekli melankolik bir ruh halinin belirmesine neden olur. Anne babaların içine düştükleri en vahim hatalardan biri de çocuklarının görevlerini kendilerinin üstlenmesi. Bırakın çocuk görev bilinci ve sorumluluğu içerisinde olsun. Görevlerini yerine getirme konusunda anne babalar müdahil olmamalı. Anne-babalar çocuklarının başarısızlığından korkmasınlar. Bilinmeli ki hedefe giden yolda yaşanılan her başarısızlık, aslında nasıl başarılı olunabileceğinin ip uçlarını vermektedir' diye konuştu.

Topluma yararlı bireyler

Ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları bağın öznesinde okuldaki başarılarının ya da başarısızlıkları yerine, 'Bugün kime yardım ettin? Kimden yardım istedin? Bu hafta hangi arkadaşının başarısına katkıda bulundun? Sahip olduğun için kendini şanslı mutlu hissettiğin ne var? Sahip olmasan ne değişirdi? Bunlara sahip olmayan daha az şanslı olan insanlar için ne yaptın?' gibi çocuklarının önce kendilerine, sonra ailelerine en sonrasında da yaşadığı topluma yararlı bireyler olmalarını hedefleyen yaklaşım tarzlarını benimsemeleri gerektiğini ifade etti.

Evrendeki tek mükemmellik farklılık

Çocukların, 'içinde bulundukları yumurtaların kabuklarını kırmalarına' izin verilmesi gerektiğine işaret eden Baltaş, psikolojik bağışıklık sisteminin gelişebilmesi için çocuklara imkân tanınmasının önemine dikkat çekti. Evrendeki tek mükemmelliğin farklılık olduğuna değinen Baltaş, kusursuzluk diye bir kavramın söz konusu bile olmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Acar Baltaş, hayatın bütün zorluklarına karşı en büyük direncin, aileyle ve sosyal çevreyle uyumlu bir ilişki içinde yaşamak olduğunu da sözlerine ekledi. Özel Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, Prof. Dr. Acar Baltaş'a sunumunun bitiminde plaket takdim etti.

Söz gençlerin

Açılış konuşmalarının ve Prof. Dr. Acar Baltaş'ın sunumunun ardından Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur'un moderatörlüğünde; 'Beni Anla: Sınırlar, Beklentiler ve Gerçekler' konulu oturuma geçildi. Oturuma Bursa Özel Kültür Okulları ortaokul öğrencileri Rüzgâr Yıldız, Meva Biçici, Zeynep Tatlıcıoğlu, Merve Sena Kırcı ve Zeynep Ceren Bilen katıldı.

Aile deneyimlerini salondaki konuklarla paylaşan öğrenciler, anne babalarının sosyal medya kullanımı ya da cep telefonu gibi teknolojik imkanların sunduğu imkânlardan yararlanma konusunda getirdikleri sınırlamayı anlayışla karşıladıklarını ancak bu noktada izlenebilecek baskıcı tutumun, kendilerinde güvensizlik hissinin oluşmasına neden olacağını söyledi.

Gençler ayrıca anne babalarının kendilerine karşı koruyucu kimlikle yaklaşmalarının özgüvenlerini zedelediğini, bunun yerine kendilerine sorumluluklar verilmesinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağı görüşünde buluştu.

Oturumun sonunda Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü Ortaokulu Müdürü Tuncay Tunca ile Özel Bursa Kültür Okulları Özlüce Kampüsü Ortaokulu Müdürü Esra Öz Kabuk, oturumun moderatörü Prof. Dr. Yavuz Samur ve oturuma katılan öğrencilere plaketlerini ve hediyelerini takdim etti.

Başarıya iki genç örnek

Etkinlikte daha sonra Türkiye'de solo uçuş yapan en genç kadın pilot olarak havacılık tarihine geçmesi nedeniyle TIME Yılın Kızları Listesi ve 'Forbes Türkiye 30 Altı 30 2025 Listesi'ne girme başarısı gösteren Özel Kültür Okulları öğrencisi Defne Özcan ve Özel Kültür Okulları Mezunu 2023 Türkiye LGS Birincisi İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ahmet Geniş ise kendilerini başarıya ulaştıran faktörlere dair konuşma gerçekleştirdiler. Konuşmaların sonunda Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Sırakaya, Özcan ve Geniş'e plaketlerini takdim etti.

Gençlerin sınırlandırılması

Etkinliğin ikinci oturumunda ise 'Bizi Dinleyin: Güven, Sorumluluk ve Gerçek Hayat' konusu ele alındı. Prof. Dr. Yavuz Samur'un moderatörlüğündeki oturuma Özel Bursa Kültür Okulları lise öğrencileri İnci Erkoç, Yiğit Zorlu, Yasemin Aslan ve M. Emirhan Çakmak katıldı.

Öğrenciler, ailelerin çocukları için en iyisini istediklerinden şüpheleri bulunmadığını, bunun için de bazı sınırlandırmalar yapmalarının anlaşılabileceğini vurguladı.

Sınır konulan konular üzerinde gençlerin serbest bırakılmaları gerektiğine işaret eden öğrenciler, bu durumun gençlerin özgüvenlerinin gelişiminde olumlu sonuçlar meydana getireceğini dile getirdiler. Oturumun sonunda Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, öğrencilere ve oturumun moderatörü Prof. Dr. Yavuz Samur'a plaketlerini ve hediyelerini takdim etti.

Anne babalar çocuklarını ne kadar tanıyor

Etkinliğin sonunda ise Klinik Psikolog Yazar Beyhan Budak bir sunum gerçekleştirdi. Her anne babanın çocuğunu en iyi kendisinin tanıdığına inandığını belirten Budak, bu inancın çoğu zaman bir gerçekliği değil bir alışkanlığı ifade ettiğini vurguladı.

Bu tutumdaki anne babaların 3 yaşında gözlemledikleri çocuğu 13 yaşındaki çocuğun yerine koymaya devam ettiklerini dile getiren Budak, 'Oysa çocuğun iç dünyası her birkaç ayda bir yeniden belirlenir. Çocuğu tanıdığımızı sandığımız anda, fark etmeyi bırakmış oluruz. Çocuğun beklenmedik bir durumu ortaya çıktığı anda 'benim çocuğum öyle yapmaz' cümlesiyle çocuğa kalkan oluruz. Anne baba böylelikle çocuğun sorumluluğunu almamaya başlar' diye konuştu.

Olumlu etiketlerin gizli yükü

Olumlu etiketlerin çocuk üzerinde gizli yükler oluşturduğuna işaret eden Budak, 'Çocuklara ebeveynleri tarafından yöneltilen 'geleceğin hakimi, doktoru' gibi tanımlamalar, çocuğun üzerinde yük oluşturur. Çocuk kendisine yüklenilen rolün dışına çıkmaya başladığı anda ailenin senaryosu bozulur. Olumlu etiket bile bir tanımdır ve her tanım, dışında kalan her şeyi yok sayar' dedi.

Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Sırakaya, Klinik Psikolog Beyhan Budak'a sunumunun sonunda plaket takdim etti.