

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 80'e çıkardı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aslan böylece lig tarihinde 26. şampiyonluğunu kazandı ve en çok şampiyon olan takım ünvanını da geliştirdi.



Şampiyon olduğu sezonlar

Galatasaray, Süper Lig'de; 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında şampiyonluk kupasını kazandı.



Üst üste 4. şampiyonluk

Teknik Direktör Okan Buruk'un 2022 yılında göreve gelmesiyle başarılarına yenilerini ekleyerek devam eden ve özellikle Süper Lig'de rekorlar kıran Galatasaray, üst üste 4. kez şampiyon oldu. Aslan, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve bu sezonunu zirvede tamamladı.



İkinci kez aynı başarıyı yakaladı

1959 yılından itibaren oynanan Süper Lig'de ilk kez 1961-1962 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, bu sezonki şampiyonlukla birlikte bir ilki de gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ikinci kez üst üste 4 kez şampiyon olan ilk takım oldu. Aslan daha önce Teknik Direktör Fatih Terim döneminde ligde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 defa şampiyonluk kazanmıştı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol tarafta topla buluşan Doğukan Sinik’in çalımlarla birlikte ceza sahasına yaklaşarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

17. dakikada Yunus’un sağ taraftan ortasında uzak direk dibinde göğsüyle topu kontrol eden Osimhen’in yakın mesafeden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Barış’ın sol taraftan ortasında kale alanı önünde Sallai’nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah, topu kontrol etti.

31. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Abdullah’ın çeldiği top sol çaprazda Sallai’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Antalyaspor kaptanı Bünyamin, çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.

45+3. dakikada Bünyamin'in sağ taraftan ortasında kale alanında Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45+6. dakikada Abdülkerim'in ceza sahasına ortasında Giannetti'nin ters vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Lang’ın sol taraftan uzun pasında ceza sahası sağında Barış’ın kafayla içeri çevirdiği topu Lemina yaptığı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 1-1

62. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner’in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın sağından fileleri havalandırdı. 1-2

64. dakikada Antalyaspor savunmasında Ceesay’ın ceza sahası içinde Osimhen’e yaptığı müdahale sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Abdullah’ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-2

77. dakikada Galatasaray atağında Lang’ın sol taraftan ortaya sokulduktan sonra sert vuruşunda kaleci Abdullah gole izin vermedi.

88. dakikada sağ taraftan kullandığı korner sonrası ceza sahası dışına seken topa Eren Elmalı sert vurdu. Kaleci Abdullah’ın çeldiği topu Lang soldan içeri çevirdi. Osimhen’in dokunduğu meşin yuvarlak savunmadan da sekerek ağlarla buluştu. 3-2

90+4. dakikada Icardi'nin rakibini çalımladıktan sonra yerden pasında Kaan Ayhan, kale alanı önünde topu ağlara gönderdi. 4-2

Stat: RAMS Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 67), İlkay Gündoğan (Mario Lemina dk. 46), Lucas Torreira, Leroy Sane (Noa Lang dk. 46), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Mauro Icardi dk. 67), Victor Osimhen (Kaan Ayhan dk. 90+2)

Yedekler: Batuhan Şen, Wilfried Singo, Sacha Boey, Renato Nhaga, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Erdoğan Yeşilyurt dk. 76), Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Dario Saric (Ramzi Safuri dk. 23), Jesper Ceesay, Abdülkadir Ömür (Samet Karakoç dk. 76), Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Sander Van de Streek dk. 31), Samuel Ballet

Yedekler: Julian, Bahadır Öztürk, Georgi Dzhikiya, Bachir Gueye, Yohan Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Mario Lemina (dk. 56), Victor Osimhen (dk. 66 pen. ve 88), Kaan Ayhan (dk. 90+5) (Galatasaray), Soner Dikmen (dk. 45+3 ve 62) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Noa Lang (Galatasaray), Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Lautaro Giannetti (Antalyaspor)