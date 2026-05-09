Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a konuk oldu. Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle yönetimindeki sarı-lacivertliler, İlhan Palut’un ekibi Konyaspor’u Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller 13. ve 71. dakikalarda Fred’den, 56. dakikada ise Archie Brown’dan geldi. Fred attığı iki golle maçın öne çıkan ismi oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 73’e çıkarırken, Konyaspor 40 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler ligin son haftasında sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak. Konyaspor ise sezonun son maçında Kayserispor deplasmanına çıkacak.