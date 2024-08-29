Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünde Ofis Sanat Merkezi’nde kapılarını açacak olan “Zafere Giden Yol” fotoğraf sergisiyle devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, birbirinden keyifli, bilgilendirici ve duygulu programlarla devam ediyor. Büyükşehir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünde eşsiz bir sergiye ev sahipliği yapacak. “Zafere Giden Yol” isimli fotoğraf sergisi 30 Ağustos Cuma günü saat 11.30’da Ofis Sanat Merkezi’nde kapılarını açacak.

Sergide Türk Tarih Kurumu’nun arşivinden çıkan 102 yıl öncesine dair, zaferin nasıl bir atmosferde ve ne zorluklarla kazanıldığını anlatan fotoğraflara yer verilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Türk Tarih Kurumunun arşivinden çıkan özel fotoğrafların yer alacağı ‘Zafere Giden Yol’ isimli fotoğraf sergisi 30 Ağustos Cuma günü saat 11.30’da Ofis Sanat Merkezi’nde açılacak. Tüm kültür sanat dostlarını sergimize davet ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.