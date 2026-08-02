Gürcistan’ın Tiflis kentinden gelen 62 yaşındaki İra Gelitashvili, Trabzon’da Özel İmperial Hastanesi’nde olduğu ameliyat sonrası özellikle torunlarını daha net bir şekilde görebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yakın aile dostlarının tavsiyesi üzerine Trabzon’a geldiğini ifade eden İra Gelitashvili, "Tiflis’te en iyi doktorlara muayene oldum, tedavi aldım ve ameliyatlar geçirdim. Ancak her defasında acı çektim. Gittiğim her yerde gözümün alınması gerektiği söylendi" dedi.

Yaklaşık 3 yıldır ciddi görme sorunu yaşadığını anlatan Gelitashvili, 2,5 yıl önce geçirdiği katarakt ameliyatının ardından şiddetli ağrılarının başladığını ve iki kez üst üste ameliyat olmasına rağmen sağlığına kavuşamadığını dile getirdi.

Amerikalı bir donörden alınan kornea ile kendisine nakil yapılan Gelitashvili, ameliyat haberini alan torunlarının büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Gelitashvili, "Torunlarım gün boyunca beni aradı. Ameliyatımın başarılı geçtiğini duyunca telefonda sevinç çığlıkları attılar" şeklinde konuştu.

İki çocuğu ve iki torunu olduğunu belirten Gelitashvili, özellikle futbolla ilgilenen torununun maçlarını artık daha iyi izleyebileceğini ifade ederek "Torunlarımı yeniden net görebilecek olmak benim için en büyük mutluluk. Bu ameliyat kararını almamda en büyük etken de onları görebilme isteğim oldu" diye konuştu.

Tavsiye üzerine Trabzon’a gelerek ameliyat olduğunu anlatan Gelitashvili, "Tiflis’te çok yakın aile dostlarımın tavsiyesi üzerine buraya geldim. Yapılan işlemlerden çok memnunum. Görme bozukluğu şikâyetiyle Tiflis’te en iyi doktorlara da muayene oldum, tedavi aldım ve ameliyat oldum ama her defasında acı çektim. Nereye gittiysem hepsi bana gözümün alınması gerektiğini söyledi. Amerikalı bir hastadan alınan kornea ile burada nakil yapıldı. Yaklaşık 3 yıldır görme sorunu yaşıyordum. İki buçuk yıl önce de katarakt ameliyatı oldum ama ondan sonra korkunç ağrılarım başladı. İki kere üst üste katarakt ameliyatı oldum ama her defasında sağlığıma kavuşamadım. Burada ameliyat sonrası doktor beni muayene etti, gözümdeki sargıyı açtı ve daha net görmeye başladım. Doktorun el hareketlerini daha net görmeye başladım" ifadelerini kullandı.

"Gittiği yerlerde kendisine artık göremeyeceği, durumunun düzelemeyeceği söylenmiş"

Ameliyatı gerçekleştiren Özel İmperial Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kemal Türkyılmaz ise "Hastamızın sağ gözünde zaten görme azlığı mevcuttu. Sol gözüyle ise hiç göremiyordu. Hasta, Gürcistan’ın Tiflis şehrinden gelerek bize başvurdu. İlk başta çok ağrıları vardı ve göremiyordu. Biz öncelikle ağrılarını dindirdik. Sonrasında görme problemini düzelteceğimizi söyledik. Hasta ilk başta buna pek inanamadı çünkü gittiği yerlerde kendisine artık göremeyeceği, durumunun düzelemeyeceği söylenmişti. Hastanın bir dileği vardı. ’Ben torunlarımı görmek istiyorum, benim için en önemli şey bu’ dedi. Biz de ekip olarak çok duygulandık. Zaten bu tür vakaları yapıyorduk. Ancak kornea bulmak çok zor. Halkımıza bu anlamda duyurumuz; kornea bağışında bulunmalarının aslında bir kişiye ışık olmak anlamına geldiğidir. Korneayı Amerika’dan getirttik. 53 yaşında vefat eden bir kişinin gözü, burada Gürcistanlı bir hastamıza ışık oldu. Ameliyat yaklaşık iki saat sürdü. İşlem başarılı geçti. Şu an hastamız görüyor. Bu, en düşük görme seviyesi; zamanla daha da iyi düzelecektir. Hastamızın sağ gözü de iyi görmüyordu. Biz hem görmesini artırmış olduk hem de ağrılarını dindirmiş olduk. Hasta, uzun zamandır yaşadığı problemden kurtulmuş oldu. Sol gözündeki görme azlığı aslında daha önceden de vardı ancak durumun sıkıntılı hale gelmesi son üç yılda oldu. Ağrılı hale gelen bu süreç, yapılan işlemle birlikte son bulacak; hem ağrılarından kurtulacak hem de görmesi artacak. İnşallah torunlarını da daha iyi görecek" diye konuştu.

"Kornea nakli işlemi bizim bölgemiz için kanayan bir yara"

Kornea nakil işleminin bölge için kanayan bir yara olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Aslında kornea nakli işlemi bizim bölgemiz için kanayan bir yara. Çünkü doku bulma yönünden şansımız düşük, bağışçımız çok az, hem de hastaların bize ulaşması biraz zor oluyor. Özel hastane olarak da bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü korneaları direkt alamıyoruz ancak yurt dışından getirebiliyoruz. Bu da doğal olarak bir maliyet oluşturuyor. Aslında ülke olarak göz hastalıkları açısından çok iyi bir düzeydeyiz. Yurt dışında, yaptığımız ameliyatlar ve tedaviler çok biliniyor. Bölge olarak Trabzon, yalnızca ticari açıdan değil sağlık anlamında çevre illerden ve yurtdışından gelen hastalar açısından da önemli bir merkez konumunda. Bu noktada Trabzon iyi bir yerde. Bizim ricamız, halkımızın bağış konusunda daha duyarlı olması ve özel hastanelere bu konuda biraz daha destek verilmesidir" ifadelerini kullandı.