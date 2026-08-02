Olay, İnegöl’de meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri Ahmet K.’yı takibe aldı.

Bir süre devam eden takip sırasında polis ekiplerini fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin başarılı takibi sonucu Ahmet K. kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çok miktarda metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.