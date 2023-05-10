Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi’nde yaşayan çocukların isteklerini anında yerine getiren ekipler, onların hoşça vakit geçirmelerini sağladı.MERSİN (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Daire Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu’nun yanı sıra, Güzeloluk sakinleri de eşlik etti. Etkinlikte ekipler, eğlenmek isteyen yaklaşık 200 çocuk için Güzeloluk İlköğretim Okulu’nun bahçesini adeta şenlik yerine çevirdi.

Şişme oyun grupları, maskotlar, balon dağıtımı, pamuk şeker, patlamış mısır, çorap bebek, Ulu Önder Atatürk’ün resminin basılı olduğu tişörtler ve boyama kitabı dağıtımının yapıldığı etkinlikte ayrıca, elektronik gitar ve mızıka ile çocuklara müzik dinletisi gerçekleştirildi.