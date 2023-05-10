Silivri Belediyesi tarafından 6-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Paletli Yüzme Bahar Şenliği düzenlendi. Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında düzenlenen Paletli Yüzme Turnuvasına, Silivri ile birlikte İstanbul’un farklı ilçelerinden 8 spor kulübü ve toplamda 145 sporcu katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Sporla iç içe bir nesil” vizyonu doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan çocukları sağlıklı, mutlu ve dinamik bir yaşam disipliniyle geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Silivri Belediyesi tarafından 6-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Paletli Yüzme Bahar Şenliği düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerinde gerçekleştirildi.

Şenlik kapsamında düzenlenen Paletli Yüzme Turnuvasına, Silivri’nin yanı sıra İstanbul’un farklı ilçelerinden 8 spor kulübü ve toplamda 145 sporcu katıldı.

Bireysel yarışlarda kazananlara madalya ödülü verilirken; bayrak yarışlarının bireysel kazananlarına madalya, takımlarına ise kupa ödülü verildi.