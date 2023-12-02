İnişli çıkışlı grafiğiyle ligde hedeflediği puanları alamayan İnegölspor, bu hafta son haftaların flaş ekibine konuk olacak.

Geride kalan 15 haftada, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 18 puanla ligde 10. sırada yer bulan ekibimiz, kalan maçlarını kazanarak play-off potasına girme hesapları yapıyor.

DEPLASMAN KARNEMİZ KÖTÜ

Bugüne kadar deplasmanda oynadığı 7 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran temsilcimiz 5 maçta ise evine puansız döndü. Bu maçlarda rakip ağları 7 kez havalandıran İnegölspor, kalesinde ise 16 gol gördü. Ekimiz son iki deplasman maçından ise puan çıkaramadı.

KARAMAN 4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde İnegöspor’u ağırlayacak olan Karaman FK ise son 4 haftada aldığı sonuçlarla kendisini küme düşme hattının üzerine çıkardı.

Lige kötü bir başlangıç yapan ev sahibi ekip bugüne kadar oynadığı 14 maçtan 3 galibiyet ve 6 beraberlik çıkarırken 5 maçtan ise eli boş döndü. Topladığı 15 puanla 15. sırada yer alan ekip attığı 14 gole karşılık kalesinde de 14 gol gördü.

Kendi sahasında ise daha başarılı bir grafik çizen Karaman FK, bu güne kadar oynadığı 7 maçın 3’ünü kazanırken, 3 maçta yenildi, bir maçtan ise 1 puan çıkardı. Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

Karaman FK ligde oynadığı son 4 maçtan ise 2 galibiyet 2 beraberlik çıkardı. Kendi sahasında oynadığı son iki maçı kazanan ekip, deplasmanda oynadığı son 2 maçtan da 1’er puan çıkardı.

ZORLU MAÇ NE ZAMAN?

Her 2 takım için oldukça önemli olan bu maçta İnegölspor alacağı galibiyetle play-off hedefinden uzaklaşmamış olacak. Olası bir mağlubiyet durumunda ise büyük yara alacak olan ekibimiz, küme düşme hattına yaklaşmış olacak.

Karaman FK ise alacağı galibiyetle averajla İnegöspor’un üstüne çıkmak istiyor. Bu zorlu karşılaşma 3 Aralık Pazar günü Karaman’da saat 14.00’de başlayacak.

HABER MERKEZİ