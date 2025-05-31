Acıbadem Kayseri Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Asan, hastanede uygulamaya başlanan bölgesel anestezi uygulamasıyla ilgili bilgiler verdi. Bölgesel anestezi yönteminin ortopedi vakalarında el, kol kesilerinde onarım ve yırtılmada, omuz cerrahisinde uygulandığını belirten Asan, "Genel anestezi birçok hasta için tedirgin edici bir durum. Giderek kullanım alanı artan bölgesel anestezi yöntemi, genel anesteziye ihtiyaç oranını da düşürüyor. İşlem ameliyathane şartlarında ve ultrason eşliğinde yapılıyor. Genel anesteziye alternatif olarak hastaları uyutmadan kullandığımız bir yöntem. Hasta ameliyattan sonra da 12-16 saat arasında ağrı duymuyor ve bu da hastaya anestezi sonrasında çok büyük konfor sağlıyor" diye konuştu.

Bölgesel analjezi olarak adlandırılan yöntemlerle ise karın, sırt, meme ve göğüs gibi bölgelerdeki ameliyatlarda da blok yöntemini uyguladıklarını ifade eden Dr. Asan, bu şekilde hastaların ameliyattan ağrısız bir şekilde uyanmasının mümkün olduğunu, bunun da ameliyat sonrası iyileşme döneminde hastalara büyük bir konfor sağladığını söyledi.

"Kanama ve enfeksiyon gibi riskleri de azaltıyor"

Bu yöntemlerin kanama, enfeksiyon ve hematom gibi riskleri de azalttığını vurgulayan Uzman Dr. Asan, "Ayrıca hastalara daha az narkotik analjezik verdiğimiz için hastaların daha hızlı toparlanması sağlamaktadır. Normalde hastalar özellikle büyük ameliyatlardan sonra genel anesteziden çok şiddetli ağrıyla uyanabilmektedir. Uyguladığımız sinir bloğu yöntemleri ile hastalar, ameliyat sonrasında büyük rahatlık yaşıyorlar. Ameliyatlarda en çok korkulan konulardan biri ağrıdır. ‘Ameliyattan sonra ağrısız bir şekilde uyanacaksın’ demek hastalar açısından büyük bir rahatlık sağlamakta ve ameliyat korkuları da azalmaktadır" diye konuştu.