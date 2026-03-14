İnegöl’de oynanan mücadeleyi izlemek için stadyuma gelen Kardeşler, protokol tribününde yerini alarak karşılaşmayı yakından takip etti. Maç öncesinde ve devre arasında tribünde bulunan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan deneyimli hakem, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Aslen İnegöllü olan Arda Kardeşler’in ilçede görülmesi futbolseverlerin de dikkatini çekti. Futbol camiasının tanınan isimlerinden olan Kardeşler, eski Bursasporlu milli kaleci Eser Kardeşler’in oğlu olarak da biliniyor. Futbolun içinde büyüyen Kardeşler’in kardeşi ise profesyonel kaleci Erce Kardeşler’dir.

1988 yılında Bursa’da dünyaya gelen Arda Kardeşler, hakemlik kariyerine 2009 yılında başladı. Amatör liglerde başlayan hakemlik serüveni kısa sürede yükselerek profesyonel liglere taşındı. İlk profesyonel maçını 2013 yılında yöneten Kardeşler, 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig’de görev almaya başladı ve Türkiye’nin önemli karşılaşmalarında düdük çalan hakemler arasında yer aldı.

İnegöl’de oynanan Kafkasspor-Çorluspor karşılaşmasını tribünden takip eden Kardeşler’i gören bazı futbolseverler ise kendisiyle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen Kardeşler, maçın ardından stadyumdan ayrıldı.