İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki liman ve iskeleleri kullandığını öne sürdü. Zülfikari, ABD ordusunun bu bölgelerden hareketle Ebu Musa ve Hark Adası’nı hedef aldığını iddia ederek söz konusu noktaların vurulmasının İran’ın ulusal egemenlik hakkı olduğunu savundu. Tahran yönetimi ayrıca BAE halkına çağrıda bulunarak ABD askerlerinin bulunduğu liman ve yerleşim yerlerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

BAE HAVA SAVUNMASI ALARMDA: 1600 İHA ENGELLENDİ

BAE Savunma Bakanlığı da bugün İran’dan fırlatılan 9 balistik füze ve 33 insansız hava aracının (İHA) başarıyla engellendiğini aktardı.

SİVİL KAYIPLAR VE YARALILAR ARASINDA TÜRK VATANDAŞI DA VAR

BAE ayrıca şimdiye kadar aralarında Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarının da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralanan 141 kişi arasında ise Türkiye dahil 28 farklı ülke vatandaşının bulunduğu kaydedildi. BAE Savunma Bakanlığı, devletin egemenliğini ve güvenliğini korumak için her türlü tehdide karşı kararlılıkla duracaklarını hatırlattı.