Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava raporuna göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde değişken hava koşulları bekleniyor. Bugünün hava durumu raporuna göre, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir görünüme sahip olacak. Marmara bölgesinin kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla etkilenecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olarak seyredecek.

Hava sıcaklıkları, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerine uygun sıcaklıklar bekleniyor. Rüzgar genel olarak kuzeyden esecek, güney kesimlerde hafif, bazen orta kuvvette güneyli rüzgarlar bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

Bursa'nın hava durumu raporuna göre, bugün en düşük sıcaklık 18°C, en yüksek sıcaklık ise 28°C olacak. Bursa'da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

İstanbul'da ise hava durumu değişken olacak. En düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık ise 28°C olarak tahmin ediliyor. İstanbul'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlar görülebilir.

Diğer illerimize baktığımızda, Ege bölgesinde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Akdeniz'de de benzer şekilde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. İç Anadolu'da ise hava az bulutlu ve açık olacak, ancak kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlar görülebilir.

Batı Karadeniz'de ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülebilir.

Doğu Karadeniz kıyı illerinde de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar da bu bölgelerde görülebilecek.

Doğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak, ancak kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlar gözlemlenebilir.

Güneydoğu Anadolu'da ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Bu bölgelerde yüksek sıcaklıklar da dikkat çekiyor. Özellikle Diyarbakır'da en yüksek sıcaklık 44°C olarak ölçülebilir.

Bu kapsamlı rapora göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde değişik hava koşulları yaşanacak gibi görünüyor. Hava durumunu takip etmek ve gerektiğinde önlemler almak önemli olacaktır.