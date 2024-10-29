Çayırova’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin okuduğu şiirler ayakta alkışlandı.

Dilovası, Cumhuriyetin ilanının 101. yıl dönümünü, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçe protokolünde bulunduğu etkinliklerde Cumhuriyet Bayramı’nın gururu halkla birlikte yaşandı. Program, şiirler, gösteriler ve Cumhuriyet’in anlamına dair konuşmalarla dolu renkli bir içerikle kutlandı. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Cumhuriyet’in Türkiye için en büyük kazanım olduğuna dikkat çekerek, "Cumhuriyet, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı en büyük mirastır. Büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyet, kazanımlarını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Dilovası olarak bu değerlere sahip çıkmak için durmaksızın çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Dilovası Kültür Merkezinde devam eden kutlamalar kapsamında okullar arası düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi. Öğrencilerin hazırladığı oyunlar ve gösterilerle bayram coşkusu zirveye ulaştı. Cumhuriyetin genç nesillere olan mirasını yansıtan performanslar izleyicilerden büyük alkış aldı ve kutlamalara renk kattı.