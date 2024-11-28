Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, bilimsel projeler geliştirme ve araştırma kültürünü yaygınlaştırma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Fakülte, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’na toplamda 26 proje başvurusu gerçekleştirerek bu alandaki aktif çalışmalarını gözler önüne serdi.

Bu değerli adım, fakültenin Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte paylaşıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, başvuru süreçlerinde emeği geçen öğrenci ve öğretim üyelerinin özverili çalışmaları vurgulanarak bu kolektif çaba kutlandı. Fakülte dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, kutlamanın açılış konuşmasında başvuru sürecinin önemine dikkat çekerek “Akademik birimimizde bilimsel düşünceyi teşvik etmek ve öğrencilerimizin araştırma becerilerini geliştirmek adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. TÜBİTAK 2209-A Programı’na yapılan 26 proje başvurusu, fakültemizin bu konudaki kararlılığını ve potansiyelini gözler önüne sermektedir. Sürece katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Projelerin ilerleyen sürecinde de aynı özveriyle başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalara verdiği önemde de güçlü bir duruş sergiledi. TÜBİTAK 2209-A Programı’na yapılan 26 proje başvurusu, bu vizyonun somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Fakülte dekanı İlban, bilimsel çalışmalara olan bu güçlü adımın sadece bir başlangıç olduğunu, ilerleyen süreçte daha fazla proje geliştirilmesi için gerekli altyapı ve desteğin sağlanacağını ifade etti.