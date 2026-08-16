Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programa Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, TÜGVA Esenyurt İlçe Temsilcisi Veysel Murat Özyavuz, ilçe protokolü, yaz okullarına katılan öğrenciler ve aileleri katıldı.Programda yaz okullarına katılan öğrencilerin hazırladığı gösteriler gerçekleştirildi. Öğrencilerin yaz boyunca gerçekleştirdiği eğitim ve sosyal faaliyetlerin de kutlandığı programın sonunda çocuklara sertifikaları takdim edildi.

'Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

Programda konuşan Aksoy, gençlerin eğitim ve gelişimine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Yaz boyunca kardeşlik iklimi içerisinde bilgi, eğitim, kültür ve değerlerle buluşan evlatlarımızın heyecanına ortak olduk' dedi.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Aksoy, 'Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmaya, hayallerine ve hedeflerine ulaşmada onlara destek vermeye devam edeceğiz' diye konuştu.

Aksoy, çocukların yalnızca akademik açıdan değil, kültür, sanat ve spor alanlarında da kendilerini geliştirmelerinin önemine dikkati çekerek, 'Eğitimden teknolojiye, spordan kültüre, sanata kadar her alanda kendinizi geliştirmeniz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız' ifadelerini kullandı.

İlçedeki eğitim yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Aksoy, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Durmuş Döven Okulu'nun inşaatının son aşamaya geldiğini belirtti. Aksoy, 'Yapımına başladığımız Durmuş Döven Okulu'nda çalışmalarımız artık sona yaklaşıyor' ifadelerini kullandı.

Eğitim yatırımlarının bununla sınırlı kalmayacağını belirten Aksoy, Balıkyolu Mahallesi'ne de yeni bir okul kazandırılacağını ifade etti. Aksoy, 'Balıkyolu Mahallesi'nde de yeni bir okulun yapımına başlayacağız' dedi.

'Haftada 1 milyon pet şişe geri dönüşüme kazandırılacak'

'Okul Suyu' projesinin tüm okullarda uygulanacağını açıklayan Aksoy, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir içme suyuna ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Aksoy, 'Okul Suyu projemizle tüm okullarımızda öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir içme suyuna ulaşmasını sağlayacağız' dedi.

Projenin çevre açısından da önemli bir katkı sağlayacağını belirten Aksoy, 'Haftada yaklaşık 1 milyon pet şişenin çöpe gitmesi yerine geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyoruz' ifadelerini kullandı. Aksoy, proje kapsamında okulların katlarına sağlıklı arıtma cihazlarının yerleştirileceğini belirterek, 'Tüm okullarımızda katlara sağlıklı arıtma cihazlarımızı yerleştireceğiz' diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi'nin eğitim, kültür, sanat, spor ve teknoloji alanlarındaki çalışmalarının devam edeceğini belirten Aksoy, çocukların ve gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanması için desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.