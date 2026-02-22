Taylı Caddesindeki dükkanından yüzlerce antika bulunduran 3 çocuk babası 69 yaşındaki Hanefi Efe'nin görücüye çıkardığı 1817 yılı yapımı deve çanı ilgi gördü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine imalatı yaparken emekli olan makine teknisyeni Hanefi Efe, 17 yıl önce Burhaniye'ye taşındı. 3,5 yıl önce Taylı Caddesi'nde dükkan açan Hanefi Efe, bir taraftan eski eşyalar satarken, bir taraftan da elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor. Antikaların ilgi gördüğünü kaydeden Hanefi Efe, 'Çeşidimiz oldukça çok. Bu deve çanları da çok eski. Bunları güreş develeri için alıyorlar. Elimdeki bu çan da 1817 yılı yapımı. Fiyatı da 150 dolar' diye konuştu.

Kaynak: İHA