Ören Camiine gelen vatandaşlar da teravih sonrası ikram edilen suları içerken, hayırseverlere teşekkür etti. Her Ramazan da ikramların olduğunu kaydeden imam Kadir Özdemir, 'Ramazan boyunca teravih sonrası su ikramı oluyor. Bu gelenek yıllardır devam ediyor. Bu senede iknamlar devam ediyor. Hayırseverlerden Allah razı olsun' dedi. Ören Camiine geldiğini kaydeden Ramazan Şevik, 'Teravih den çıkınca suyumuzu içiyoruz. Burada su eksik olmuyor. Getirenlerden Allah razı olsun' dedi. Mustafa Dirlik'de hayırseverlere teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA