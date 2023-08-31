Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı değerlendirme toplantısında okul müdürleriyle bir araya geldi. Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda yapılan toplantı ilgi gördü.

Kaymakam İlyas Memiş başkanlığındaki toplantıda 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında alınacak önlemler görüşüldü. Kaymakam İlyas Memiş, “Toplantıda, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı alınacak önlemler, okulların hazırlık durumları, okullarımızın yapması gereken çalışmalar ile talep ve sorunlar görüşüldü” diye konuştu. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş’in anı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, milli eğitim Şube müdürleri, resmi-özel tüm okul müdürleri katıldı.