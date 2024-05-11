Burhaniye ilçesinde, ilkokullardan 13, ortaokullardan 10 okulun katıldığı 25 Nisan tarihinde başlayan, toplam 47 müsabakanın gerçekleştiği 10. Geleneksel Çocuk Oyunları, Burhaniye Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’ndaki ödül törenine katılan Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye İlçe Gençlik Spor Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bükent Akmeşe ve İzzettin Zengin, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını takdim ederek, tebrik ettiler. Coşkulu ve renkli bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, yağ satarım, bal satarım, mendil kapmaca, kaleli yakan top oyunu gibi oyunları oynayarak hem eğlenceli vakit geçirdiler, hem de birbirleriyle dostluklarını pekiştirdiler.