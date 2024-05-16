Burhaniye ilçesinde, hacca giden 14 hacı adayı dualar eşliğinde uğurlandı.
Burhaniye’de hacca gitmeye hak kazanan 14 kişi Abdullah Kıymaz’ın rehberliğinde kutsal topraklara uğurlanırken, Cumhuriyet Mahallesinde Çifte Minareli Cami önünde uğurlama töreni yapıldı. Uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Hacı adaylara kutsal topraklara uğurlanmanın heyecanını yaşarken, hacı adaylarından Hüseyin Devrekoğlu, "Yıllardır beklediğimiz an geldi. Çağrıldık gidiyoruz. Rabbim herkese nasip etsin" dedi.
Önce Medine’ye gidecek olan hacı adayları kutsal iklimdeki hac görevlerini tamamladıktan sonra 21 Haziran 2024 günü yurda dönecek.
Kaynak: iha