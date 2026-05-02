Erzurum ili Aşkale ilçesi Merkez Dallı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin İstanbul'da düzenlediği dayanışma gecesi, binlerce hemşehrinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ümraniye'de düzenlenen organizasyon, aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın hemen başında sahne alan davul zurna ekibinin yöresel taksimiyle birlikte salonda hareketlilik artarken, davul zurnanın ritmine eşlik eden davetliler salonu doldurarak uzun halay halkaları oluşturdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Türk Halk Müziği sanatçısı Arzu Şahin sahneye çıkarak sevilen türkülerini hemşehrileri için seslendirdi. Davetiyede ismi yer alan usta sanatçı Arif Sağ ise rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadı. Konserin ardından Erzurum'un simgesi olan bar ekibi sahne alarak geleneksel figürlerle bar oyunlarını sergiledi ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gecede ayrıca Dernek Başkanı Ali Taş tarafından, derneğin kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş olan geçmiş dönem dernek başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkan Taş: 'Cem ve Kültür Evi projemiz için bir aradayız'

Gecenin anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Ali Taş, 'Bu gecenin anlamı ve özeti şu; burası bir köy derneği gecesi ve biz bunu kendi imkanlarımızla düzenledik. Bir Cem ve Kültür Evi projemiz var, bu gece aslında ona destek gecesidir. Sağ olsunlar; sanatçı arkadaşlarımız, çevremizdeki iş insanlarımız, köylülerimiz bize büyük destek oldu. Sivas'tan Erzincan'a, Malatya'dan kısacası Türkiye'nin dört bir yanından herkes bugün bu salonda. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum, iyi ki varlar iyi ki bizi yalnız bırakmadılar' dedi.

Başkan Ali Taş, konuşmasının arasında geceyi takip eden basın mensuplarına da değinerek, 'İhlas Haber Ajansı'na da teşekkür ederim ki bizi yalnız bırakmadınız' ifadelerini kullandı. Programın sonunda tüm yönetim kurulu üyeleri sahneye çıkarak davetlileri selamlarken, etkinlik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.