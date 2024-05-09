Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ören Altınyol Kavşağındaki kafa karıştıran trafik levhası Belediye ekipleri tarafından değiştirildi. Akçay’dan gelerek Burhaniye yönüne gidecek araçları Eczacı Rasim Caddesine yönlendiren levhanın değiştirilmesi sürücüleri sevindirdi.

Geçtiğimiz günlerde kafa karıştıran levha isimli haberin yayınlanmasının ardından duruma müdahale eden belediye ekipleri hatalı olan levhayı değiştirdi.

Levhanın değiştirilmesine sevindiklerini kaydeden emekli bankacı Mustafa Karabıyık, Belediye ekiplerine teşekkür etti. Mustafa Karabıyık, “Hatalı levha yüzünden, yöreyi bilmeyen pek çok insan sıkıntı çekiyordu. İlçe merkezine gitmesi gereken araçlar bu caddeye geliyordu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi. Emekli astsubay Mustafa Dirlik de, “ Yöreye ilk kez gelen sürücüler sıkıntı çekiyordu. Böyle iyi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.