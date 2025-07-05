BURSA 1. GENEL İCRA DAİRESİ

1.315.000,00

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Taşıt

16BLZ529 Plakalı , 2024 Model , FIAT Marka , EGEA Tipli , 463460201490105 Motor No'lu , NM43560000U176073 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Mavi , FIAT MARKA, EGEA MODEL, 2024 MODEL YILLI, OTOMATİK VİTES, 22.718 KM, DİZEL YAKITLI, MAVİ RENK, SEDAN OTOMOBİL MOTOR NO:463460201490105,ŞASİ NO: NM43560000U176073

Aracın genel durumu itibariyle, araç çalışır ve kullanılabilir durumdadır. Motorda genel bakım gerekmektedir.Anahtar var fakat ruhsatı yoktur

Motor numarası görünür alanda olmadığından fiili tespit yapılamamış ve resmi kayıtlar ile karşılaştırılamamıştır.

Yapılan inceleme aracın bulunduğu fiziki ortamda yapılan inceleme ve gözlemler neticesinde belirlenen tespitlerdir. Detaylı teknik inceleme ancak teknik servis ortamında yapılan teknik inceleme ve diagnostik test ile mümkündür.

Hasar Bilgisi: Araç kaporta aksamı genel olarak hasarsız durumdadır. Araç içi döşemeler hafif kirlidir. Lastikler %90 kullanılabilir durumdadır.