2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır, Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız hakem François Letexier'in düdük çaldığı müsabakada Mısır, Yasser Ibrahim'in 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Arjantin'de Lionel Messi, 21. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Shobeir'i geçemedi. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı 1-0 tamamlandı. Müsabakanın 2. yarısında oyun üstünlüğünü alan son şampiyon ataklarını sıklaştırırken, kalesinde de kontrataklarla pozisyonlar verdi. Maçın 58. dakikasında Mostafa Zico'nun attığı gol sonrası VAR, hakem Letexier'e uyarıda bulundu ve gol faul gerekçesiyle iptal edildi. 67. dakikada ise Zico bu kez fileleri yeniden havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi. Arjantin, 79'da Cristian Romero ile farkı bire indiren golü bulurken, 4 dakika sonra Messi eşitliği sağlayan golü kaydetti. 90+2. dakikada Lautaro Martinez'in ortasında Enzo Fernandez kafayla topu ağlara gönderdi ve Arjantin 3-2 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, son şampiyon Arjantin, çeyrek final biletini aldı.

Tangocular, çeyrek finalde İsviçre - Kolombiya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Messi, kupada 8. golüne ulaştı

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Mısır karşısında da gol sevinci yaşayarak 5 maçta 8. golüne ulaştı. Kariyerindeki 6. dünya kupasında mücadele eden Messi, kupa tarihindeki gol sayısını da 21'e yükseltti. Öte yandan 39 yaşındaki futbolcu, üst üste 9 dünya kupasında da gol atmayı başardı.