Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki İsaören Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Emre K.(21) yönetimindeki 16 ADD 061 plakalı TOGG marka otomobil ile Reşat Y.(61) yönetimindeki 16 AGB 769 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

5275B41E 25C1 4C72 A7D3 201Acbff719FPolis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ