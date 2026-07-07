Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki İsaören Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Emre K.(21) yönetimindeki 16 ADD 061 plakalı TOGG marka otomobil ile Reşat Y.(61) yönetimindeki 16 AGB 769 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.