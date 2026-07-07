Yaz tatilinin çocuklar için dinlenmenin, oyun oynamanın ve özgürce vakit geçirmenin en güzel dönemlerinden biri olduğunu belirten Uzm. Diyetisyen Demirci, "Okul temposunun azalmasıyla birlikte uyku saatleri değişiyor, hareket düzeni farklılaşıyor ve beslenme alışkanlıklarında da önemli değişiklikler görülebiliyor" dedi.

"Çocukların büyüme ve gelişme süreci yaz aylarında da devam ederken, tatilde en sık karşılaştığımız durumların başında; öğün düzeninin bozulması, uzun süre aç kalma, abur cubur tüketiminin artması ve su tüketiminin ihmal edilmesi geliyor" şeklinde konuşan Uzm. Diyetisyen Demirci, enerjik, mutlu ve bağışıklığın güçlü olduğu bir tatil dönemi için beslenme düzeninin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

"Tatilde kahvaltı alışkanlığı korunmalı"

"Çocukların güne dengeli bir kahvaltıyla başlaması, gün içindeki enerji seviyelerini ve dikkatlerini olumlu etkiler. Tatilde geç uyanmak kahvaltının tamamen atlanması anlamına gelmemeli" diyen Uzm. Diyetisyen Demirci, "Yumurta, peynir, süt veya yoğurt gibi protein kaynakları; tam tahıllı ekmekler ve mevsim sebzeleriyle desteklenen bir kahvaltı, çocukların daha uzun süre tok kalmasına yardımcı olur. Özellikle sadece poğaça, simit veya şekerli kahvaltılıklarla başlayan günler kısa sürede tekrar acıkmaya ve enerji dalgalanmalarına neden olabilir" dedi.

"Ara öğünler yaz mevsiminde denge sağlar"

Sıcak havalarda çocukların iştahında değişikliklerin olabileceğinden bu dönemde büyük ve ağır öğünler yerine daha küçük ama besleyici seçeneklerin tercih edilebileceğini kaydeden Uzm. Diyetisyen Demirci, "Mevsim meyveleri, yoğurt, kuruyemişler veya ev yapımı sağlıklı atıştırmalıklar çocukların hem enerji ihtiyacını karşılar hem de gün içerisindeki gereksiz atıştırma isteğini azaltabilir. Ancak meyvenin de sınırsız tüketilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Doğal şeker içeren meyveler, porsiyon kontrolü sağlandığında çocuk beslenmesinin değerli bir parçasıdır" ifadelerine yer verdi.

"Su tüketimi yaz mevsiminde daha da önemli"

Uzm. Diyetisyen Demirci, "Çocuklar oyun sırasında susuzluk hissini fark etmeyebilir. Özellikle sıcak havalarda terleme ile birlikte sıvı kaybı artar. Bu nedenle çocuklara su içme alışkanlığı kazandırmak önemlidir. Meyve suyu, gazlı içecek veya şekerli içecekler suyun yerini tutmaz. Serinlemek için tercih edilen bu içecekler, fark edilmeden fazla şeker tüketimine neden olabilir" dedi.

"Hareket eden çocuk daha dengeli beslenir"

Tatilde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin artabildiğini ve uzun süre hareketsiz kalmanın hem iştah düzenini hem de uyku kalitesini etkileyeceğini ifade eden Uzm. Diyetisyen Demirci, "Açık havada oyun oynamak, yüzmek, yürümek veya yaşına uygun fiziksel aktiviteler yapmak; çocukların enerji harcamasını destekler, uyku düzenine katkı sağlar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının gelişmesine yardımcı olur" şeklinde konuştu.

"Yasaklarla değil, doğru dengeyle ilerlemek gerekir"

Uzm. Diyetisyen Demirci, tatilde yasaklarla değil, doğru dengeyle ilerlemenin önemine dikkat çekerek, "Tatilde çocukların dondurma, tatlı veya sevdiği yiyecekleri tüketmek istemesi çok normaldir. Sağlıklı beslenme; sevilen yiyecekleri tamamen hayatından çıkarmak değil, miktar ve sıklık konusunda denge kurabilmektir. Çocuklara "yasak" kavramı yerine besinlerin vücudumuz için ne işe yaradığını anlatmak, uzun vadede daha sağlıklı seçimler yapmalarını sağlar. Unutulmamalıdır ki tatilin amacı sadece dinlenmek değil; çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak güçlenmesini desteklemektir. Sağlıklı beslenen, yeterli uyuyan ve hareket eden bir çocuk; yaz boyunca daha enerjik, daha mutlu ve hastalıklara karşı daha dirençli olur. Çünkü çocukluk döneminde kazanılan küçük ama doğru alışkanlıklar, geleceğin sağlıklı bireylerinin temelini oluşturur" diye konuştu.