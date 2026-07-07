Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın açılış korteji yoğun katılımla başladı. Heykel Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından 17 ülkeden yaklaşık 650 dansçı ve çok sayıda davetlinin katıldığı kortej, Setbaşı, Zafer Plaza ve Hanlar Bölgesi güzergâhında yürüyüş gerçekleştirdi.



Etkinlik nedeniyle Atatürk Caddesi başta olmak üzere kortej güzergahındaki cadde ve sokaklar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri güzergahta güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlar trafik görevlilerinin yönlendirmeleriyle alternatif yolları kullandı.



Geleneksel kıyafetleriyle yürüyen halk dansları ekipleri Bursa sokaklarını adeta renk cümbüşüne çevirdi. Yol kenarlarında toplanan vatandaşlar korteji cep telefonlarıyla görüntülerken, ekipleri alkışlarla karşıladı. Özellikle Hanlar Bölgesi'nde oluşan renkli görüntüler ilgi çekti.



Kortejin ardından ekipler, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek açılış gösterilerinde sahne alacak. 7-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda farklı ülkelerden gelen halk dansları toplulukları, Bursa'nın çeşitli noktalarında da gösteriler sunacak.