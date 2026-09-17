T.C.

BURSA 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN

ESAS NO : 2025/842 EsasKARAR NO : 2026/343

Mahkememizin 12/05/2026 tarih ve 2025/842 Esas - 2026/343 Karar sayılı ilamı ile sanık YUSUF ANDAY YALÇIN'ın üzerine atılı "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 4 Yıl 2 Ay Hapis ve 86.400,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Dava dosyası kapsamında sanık YUSUF ANDAY YALÇIN'a mahkumiyet kararının tebliği için beyan adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, sanık hakkında adres araştırması yapıldığı, yurt dışı giriş - çıkış kayıtlarının getirtildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayan Ömer Faruk ve Muhteber oğlu, 22/05/1990 Mersin doğumlu, 51577011524 TC Kimlik numaralı sanık YUSUF ANDAY YALÇIN'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, 7201 sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin İLÂNEN TEBLİĞİNE,aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize ya da başka yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne mahkememize gönderilmek üzere verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuru üzerine kalemce yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi, herhangi bir sebeple cezaevinde olan tarafın ise zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.