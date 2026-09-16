Ticaret Bakanlığı’nın ürün güvenliği denetimlerinde, çocukların kullanımına sunulan bir peluş anahtarlıkta mevzuata aykırı bulgulara rastlandı.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üründe boğulma tehlikesi ile kimyasal yaralanma riski bulunduğunun belirlendiğini duyurdu.

SINIRLARIN ÜZERİNDE KİMYASAL MADDE

Yapılan incelemelerde üründe mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu belirlendi. Ayrıca nikel salınımının da izin verilen limitin üzerinde olduğu tespit edildi.

Ürünün TS EN 71-1 standardına göre yapılan çekme testinde ise etiket piminin koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturduğu ortaya çıktı.

ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI

Tespitlerin ardından söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulandı.

Kaplan, paylaşımında çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.