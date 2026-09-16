Amerikan Merkez Bankası (Fed) faizleri 25 baz puan artırdı. Bankanın uyguladığı politika faizi bandı yüzde 3,75-4 seviyesine çıktı. Kararın ardından gözler Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarına ve bankanın önümüzdeki döneme ilişkin faiz mesajlarına çevrildi.

3 YIL SONRA İLK

Fed'in en son faiz artırımı Temmuz 2023'te gerçekleşti. Fed, 26 Temmuz 2023'te politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti. Bu, 2022'de başlayan sıkılaştırma döngüsündeki son faiz artışıydı.

TRUMP 'DÜŞÜRÜN' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü ABD’nin dünyadaki en düşük borçlanma maliyetlerine sahip olması gerektiği yönündeki görüşünü yinelemişti.

Jerome Powell’ın yerine Warsh’ı Fed başkanlığına atamasından bu yana Fed’e yönelik eleştirilerinin dozunu önemli ölçüde azaltan ABD Başkanı, Warsh’ın, “çok siyasi” olmakla suçladığı diğer Fed yetkilileri tarafından faizleri artırması için baskı altında tutulduğunu dahi öne sürmüştü.

Ancak Warsh, Ağustos ayı sonlarında yaptığı bir konuşmada, temel fiyat baskılarının anlamlı ölçüde iyileşmediğini ve enflasyonun merkez bankasının yüzde 2’lik hedefine doğru ilerlediğine ilişkin yeni güvenceler alınmaması halinde Fed’in “yapması gereken işler” olduğunu açıkça belirtmişti.