Kaza saat 21.30 sıralarında Süleymaniye mahallesi Organize Sanayi bölgesi Havaalanı caddesinde meydana geldi. Sürücü Fuat B.(43) yönetimindeki 16 AEP 634 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç refüje çıkıp ağaca çarptı.
Kaza sonucu sürücü ile yanındaki çocuğu Yiğit B.(11) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ