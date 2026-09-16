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Kaza sonucu sürücü ile yanındaki çocuğu Yiğit B.(11) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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